Governo de SP abre pré-cadastro de vacinação infantil contra Covid-19; veja como fazer

Pais podem preencher os dados no site Vacina Já; cadastro tem como objetivo agilizar o atendimento nos postos de saúde

LEANDRO FERREIRA / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO SP abriu pré-cadastro para vacinação infantil



O governo de São Paulo iniciou nesta quarta-feira, 12, o pré-cadastro da vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A partir de hoje, os pais podem preencher os dados de seus filhos no site Vacina Já. Segundo o governador João Doria (PSDB), o cadastro tem como objetivo agilizar o atendimento nos postos de vacinação do Estado. “Quanto mais rápido vacinarmos as crianças, mais protegidas elas estarão”, declarou em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. A expectativa é vacinar 4,3 milhões de crianças. As primeiras a serem vacinadas serão as com comorbidades. Será necessário apresentar comprovante de condição de risco, como exames, receita ou prescrição médica. No entanto, ainda não há data para o início da imunização. O Ministério da Saúde anunciou que o primeiro lote das vacinas da Pfizer para o público infantil chegará ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, nesta quinta-feira. Segundo a coordenadora de controle de doenças da Secretaria da Saúde de SP, Regiane de Paula, as doses devem ser recebidas pelo Estado de São Paulo entre o dia 14 ou 15 de janeiro.