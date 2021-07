Governo de SP amplia horário de funcionamento do comércio até meia-noite a partir de 1º de agosto

Estabelecimentos poderão funcionar com 80% da capacidade de ocupação; toque de recolher durante a madrugada foi suspenso

ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Governador João Doria anunciou ampliação do horário do comércio



O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 28, a ampliação do horário de funcionamento do comércio até meia-noite a partir do próximo domingo, 1º de agosto. Durante a fase de transição do Plano SP, os estabelecimentos poderão funcionar com 80% da capacidade de ocupação. Atualmente o horário permitido é até 23h, com capacidade de 60%. “São Paulo teve uma queda substancial de casos, internações e, felizmente, de óbitos, porque aqui seguimos protocolos de saúde e a orientação da medicina”, afirmou o governador João Doria (PSDB). As novas regras valem até o dia 16 de agosto. O governo também determinou o fim do toque de recolher das 23 às 5h. Além disso, parques estaduais poderão voltar a funcionar em horário normal a partir de domingo. Com a antecipação do calendário de vacinação contra Covid-19, que também foi anunciada hoje, a previsão é que toda a população adulta do Estado esteja vacinada com a primeira dose até esta data. Sendo assim, o governo anunciou que vai suspender todas as restrições de horário e ocupação dos estabelecimentos a partir do dia 17. Eventos que geram aglomerações, festas, casas noturnas, shows de médio e grande porte e competições esportivas com público, continuam proibidos. Os protocolos sanitários, porém, devem ser mantidos, como uso de máscaras, distanciamento de 1 metro e uso de álcool em gel.