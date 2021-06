Governo de SP anuncia auxílio de R$ 300 reais a quem perdeu parentes por Covid-19

Famílias inscritas no CadÚnico e com renda mensal de até 3 salários mínimos poderão receber o benefício pelo período de seis meses

Divulgação/Governo de SP Doria anunciou o programa SP Acolhe nesta terça-feira



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou nesta terça-feira, 29, o programa SP Acolhe, que pagará um auxílio mensal de R$ 300 a pessoas em situação de vulnerabilidade que perderam parentes para a Covid-19. O benefício será pago em seis parcelas entre o mês de julho e dezembro de 2021. Segundo o governo, a iniciativa vai beneficiar mais de 11 mil famílias em todo o Estado e terá investimento de R$ 20 milhões. Poderão receber o benefício famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos e que tenham perdido ao menos um familiar pela doença. A inscrição pode ser feita pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br e a primeira parcela será paga no dia 20 de julho. Durante o lançamento do programa, Doria também disse que o calendário de vacinação em São Paulo poderá ser antecipado, mas não informou a data. A previsão atual é que toda a população adulta do Estado esteja vacinada até o dia 15 de setembro. “Com a chegada das vacinas da Janssen e a entrega pelo Ministério da Saúde, será possível antecipar o processo de vacinação não apenas em São Paulo, mas nos demais Estados também”, afirmou o governador.