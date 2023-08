Governo de SP assina contrato de concessão do Rodoanel Norte

Vencedora do leilão ficará responsável por concluir a construção do anel viário, e vai investir cerca de R$ 3,4 bilhões

Via Appia FIP Infraestrutura, ganhadora do certame, será responsável pela finalização do empreendimento, além da manutenção e operação do trecho concedido pelo prazo de 31 anos



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou, nesta quarta-feira, 9, da assinatura do contrato de concessão do Rodoanel Norte, que vai ter a modalidade parceria público-privada (PPP). A Via Appia FIP Infraestrutura, ganhadora do certame, será responsável pela finalização do empreendimento, além da manutenção e operação do trecho concedido pelo prazo de 31 anos. A concessionária terá até um ano para elaborar projeto de engenharia revisado para dar continuidade às obras, que está orçada em R$ 3,4 bilhões. “É um momento importante e finalmente damos os próximos passos para cumprir um compromisso que é a conclusão do Rodoanel que, com certeza, vai atender muito ao estado de São Paulo. É um empreendimento extremamente importante e relevante e que vai mobilizar muito capital, investimentos, obras e gerar muito emprego. Mas, sobretudo, vai facilitar muito a logística nos próximos anos”, afirmou Tarcísio.

A partir da assinatura do contrato, dentro de um mês haverá a assinatura do Termo de Transferência Inicial e terão início os prazos para realização das obras. A nova concessionária terá um período de pré-construção, de até um ano, no qual realizará todos os levantamentos necessários para reassumir as obras: verificação dos trechos a serem concluídos, as condições dos segmentos já executados, para detalhar o que precisará ser refeito ou recuperado, entre outros dados técnicos. As informações e dados técnicos servirão de base para elaboração dos projetos executivos das intervenções que serão realizadas pela concessionária. A previsão é que o Rodoanel Norte seja concluído no segundo semestre de 2026. “O Rodoanel Norte é o segundo projeto que assinamos dentro do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) e o primeiro projeto inteiramente de free flow, que é um programa que a gente pretende implantar para o estado inteiro. A previsão é de um ano de projeto e dois de obras, mas já estamos conversando com a concessionária para antecipar o máximo possível as obras”, declarou o secretário Rafael Benini.

Com 44 quilômetros de extensão no eixo principal, o Trecho Norte do Rodoanel terá três ou quatro faixas de rolamento por sentido, e passará pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. Dentre as melhorias previstas estão a construção de sete túneis duplos, 107 obras de arte especiais, quatro paradas para cargas especiais, duas bases do Serviço de Atendimento aos Usuários (SAU), dois Postos Gerais de Fiscalização (PGF), duas balanças de pesagem, câmeras de monitoramento, além de veículos operacionais (ambulâncias, guinchos, caminhão pipa e inspeção de tráfego). As obras devem gerar 15 mil empregos.