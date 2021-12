Governo de SP assina contrato de projeto de linha do Metrô que liga Guarulhos ao Anhangabaú

A Linha 19-Celeste deverá ter 17,6 km de extensão e 15 estações no trecho inicial entre Bosque Maia e Anhangabaú

Governador em exercício de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) assinou, na noite desta terça-feira, 21, o contrato para a elaboração do projeto básico da Linha 19-Celeste do Metrô, que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, à estação Anhangabaú, no centro da capital paulista. De acordo com o tucano, o investimento do governo será de R$ 93 milhões na contratação do projeto, que deve ser finalizado em 25 meses, ou seja, no começo de 2024. Além disso, o governador liberou R$ 18 milhões para a conclusão das obras no Instituto da Saúde da Mulher em Guarulhos.

“Estamos dando um passo fundamental em duas ações importantes para a sociedade no mundo moderno. A primeira delas é a mobilidade urbana. Nós assinamos aqui a ordem de serviço, o contrato, para que o consórcio de engenharia faça o projeto funcional da Linha 19-Celeste. Estamos ligando a capital de São Paulo a segunda maior cidade de São Paulo, que é Guarulhos. A segunda notícia grande e boa para a cidade de Guarulhos é o Hospital da Mulher, uma obra inacabada que vai efetivamente se transformar em um centro de referência da mulher”, disse Rodrigo Garcia.

O projeto básico da Linha 19-Celeste será desenvolvido pelo Consórcio MNEPIE, que venceu a licitação para os trabalhos. O documento vai definir o formato final do traçado da linha e localização das estações, servindo de base para a contratação do projeto executivo e das obras. O projeto também indicará o modelo de captação de recursos financeiros. A Linha 19-Celeste deverá ter 17,6 km de extensão e 15 estações no trecho inicial entre Bosque Maia e Anhangabaú, com a previsão de cinco estações em Guarulhos, passando também pelas regiões de Jardim Brasil, Vila Maria (zona norte) e Pari, conectando-se às linhas 1-Azul, na estação São Bento, e 3-Vermelha, na estação Anhangabaú.