Governo de SP desobstrui último trecho da Rio-Santos e libera passagem de veículos

O governo de São Paulo desobstruiu, na noite de quinta-feira, 23, o último trecho da Rodovia Rio-Santos (SP-055) que estava totalmente bloqueado após as chuvas durante o feriado de Carnaval no litoral norte do Estado. O quilômetro (km) 174,5 da via, na altura da Praia Preta, em Juquehy, foi liberado para veículos de passeio e pesados. Antes disso, este ponto da pista estava aberto apenas para veículos de emergência e abastecimento, para facilitar e ampliar o socorro às vitimas, além da chegada de insumos. Atualmente, a operação neste trecho ocorre em comboio, liderado por viaturas do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Em outros trechos, onde há bloqueio parcial, há pontos de “pare e siga”. Equipes do DER trabalharam por cinco dias no local para desobstruir todos os trechos da Rio-Santos que estavam totalmente bloqueados. Com apoio de homens do Exército, os técnicos usaram retroescavadeiras, tratores, entre outros equipamentos, para liberar seis trechos da SP-055 que ficaram completamente cobertos por lama, árvores e pedras provenientes dos deslizamentos entre os quilômetros 136 ao 180. A mobilização das equipes foi feita pelo Centro de Operações e Informações (COI), que atuou 24 horas na coleta de informações. No momento há 14 pontos com interdição parcial nas cidades de São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba.