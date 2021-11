Governo de SP divulga calendário da terceira dose para vacinados em maio

Estado atingiu 90% da população adulta com esquema vacinal completo; 5,4 milhões estão com a segunda dose atrasada

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo aplica terceira dose para vacinados em maio a partir do dia 17



O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 10, o novo calendário da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose em maio poderão tomar a terceira do dia 17 a 30 de novembro. Segundo o governo do Estado, o público estimado para esta fase é de 1,1 milhão. São Paulo já atingiu 90% da população adulta com esquema vacinal completo, ultrapassando países como Alemanha, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Argentina, além da União Europeia, segundo dados do site Our World in Data. Considerando a população total, incluindo os adolescentes, 71% já receberam duas doses ou a dose única da vacina. Em coletiva de imprensa realizada nesta tarde, o governo estadual também alertou para o grande número de “faltosos”. Pelo menos 5,4 milhões de pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada. “O ritmo de vacinação em São Paulo é acelerado, porém é fundamental que a população complete seu esquema vacinal e tome a segunda dose da vacina. Apenas desta forma estará totalmente protegido contra a Covid-19”, afirmou Regiane de Paula, Coordenadora do Plano Estadual de Imunização.