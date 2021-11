Pesquisa aponta que 80% dos paulistanos têm anticorpos contra Covid-19

Em abril, apenas 33% da população de São Paulo tinha células neutralizantes contra o coronavírus

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem do vento frio nesta quarta-feira (11), no centro de São Paulo (SP). Uma frente fria derrubou as temperaturas hoje



Os índices da Covid-19 continuam em queda no Estado e na cidade de São Paulo e os números apontam altos índices de imunidade da população contra a doença. A sétima etapa de uma pesquisa realizada pelo grupo Fleury, divulgada nesta terça-feira, 9, aponta que 82% dos adultos da capital paulista já possuem anticorpos contra o coronavírus, o que significa que eles já contraíram a doença ou foram vacinados. O estudo, que acontece em parceria com o Todos pela Saúde e o Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), demonstra a existência de anticorpos neutralizantes na população, que são as células que aparem após a imunização. Na sexta etapa da pesquisa, divulgada em abril, apenas 33% tinham os anticorpos neutralizantes, responsáveis por fazer com que as pessoas não contraiam a Covid-19 ou tenham formas mais brandas da doença. Agora, 81% da população já possuem a célula de defesa.

O estudo também demonstra que 52% dos paulistanos tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus. Em abril, o número era de 43%. Outro dado mostra a diferença entre as pessoas contaminadas em bairros ricos e pobres da capital paulistas. Nos bairros de classe média e classe baixa, 62% foram infectados, enquanto nos bairros ricos o número é de 43%. Em contrapartida, a vacinação avançou de forma igual, mantendo, em ambos cenários, índices acima dos 80%.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini