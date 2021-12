Governo de SP divulga carteira de vacinação para crianças

Gestão estadual disse que está pronta para iniciar a imunização desta faixa etária e informou que serão impressos 4,5 milhões de comprovantes de vacina

Divulgação/Governo de SP Governo de SP divulgou comprovante da vacina para crianças



O governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 27, a imagem da carteira de vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos. A administração estadual disse que está pronta para iniciar a imunização desta faixa etária e informou que serão impressos 4,5 milhões de comprovantes de vacina. O documento é similar ao utilizado para adultos e adolescentes, mas tem a cor amarela e a hashtag #VacinaJá em letras coloridas. A aplicação do imunizante da Pfizer para crianças foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas enfrenta resistência do governo federal. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde afirmou que pode começar a imunização em janeiro. A pasta disse que defende a inclusão de crianças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) e que, ‘após ouvir a sociedade, formalizará sua decisão. “Mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro”, declarou.