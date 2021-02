Governo de SP retira restrições, e comércio, bares e restaurantes voltam a funcionar aos finais de semana

Decisão foi tomada após uma pequena melhora nos números da pandemia e vale a partir dos dias 6 e 7 de fevereiro

Gabriel Bastos/Estadão Conteúdo Estado de São Paulo tem, nesta quarta, 1.807.009 casos confirmados de Covid-19 e 53.704 óbitos pela doença



O governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira, 3, que retirou as restrições adicionais ao Plano São Paulo que não permitia o funcionamento de shoppings, comércios, bares e restaurantes aos finais de semana. Medida vale a partir do final de semana dos dias 6 e 7 de fevereiro nas regiões da Grande São Paulo, Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto e Sorocaba. Todas as outras, que estão na Fase 1 – Vermelha, devem permanecer sem o funcionamento das atividades econômicas não essenciais. Decisão foi tomada após uma redução “lenta, mas progressiva” nos indicadores de evolução da pandemia. Governo estadual não descarta, porém, que medidas mais duras sejam tomadas próximo a data em que seria comemorado o Carnaval, mesmo com o cancelamento do ponto facultativo do feriado.

O Estado de São Paulo tem, nesta quarta, 1.807.009 casos confirmados de Covid-19 e 53.704 óbitos pela doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 67,8% no Estado e 67% na Grande São Paulo. Quanto ao número de internados, 5.945 estão em UTI e 6.993 estão na enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, fez um alerta e pediu mais leitos habilitados pelo Ministério da Saúde. De acordo com ele, em 2020 existiam 5 mil leitos financiados pela pasta na rede pública. Com a virada do ano, agora são apenas 11% desse número — o que corresponde a 564 leitos.

Vacina no drive thru

A vacinação para maiores de 90 anos começa em todo o Estado de São Paulo na segunda-feira, 8. Na cidade de São Paulo, a imunização vai poder acontecer em 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), quatro centro-escola ou por drive thru — sem que seja necessário retirar os idosos do carro. Serão cinco pontos que vão funcionar das 8h às 17h e serão mantidos para idosos acima de 85 anos — que vão ser vacinados a partir do dia 15 de fevereiro:

Praça Charles Miler – Estádio do Pacaembu

Neo Química Arena – Estádio do Corinthians

Autódromo de Interlagos – Portão EHN

Pavilhão do Anhembi – Portão 38

Igreja Boas Novas da Vila Prudente

Nesta quarta-feira, 3, chegam ao Brasil mais 5,4 mil litros de insumo para produção de 8,6 milhões de doses da CoronaVac. Após o controle de qualidade e envase, o montante será distribuído pelo Ministério da Saúde de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI) a partir do dia 23 de fevereiro. Com essa entrega, já são 17,3 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan disponíveis para todo o Brasil. De acordo com o governador João Doria, essa quantidade representa 90% do total de vacinas — 9 em cada 10 doses disponíveis no país são da CoronaVac.