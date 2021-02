Avião com 5,4 mil litros de insumos da CoronaVac decola a caminho de SP

Lote de IFA rende cerca de 8,6 milhões de doses da vacina do Butantan a partir do dia 25 deste mês

EFE/Andre Borges Ao todo, o governo federal tem acordos para 350 milhões de doses de vacinas



Um novo lote com insumos para a produção de 8,6 milhões de doses da CoronaVac desembarca na noite desta quarta-feira, 3, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O avião partiu de Pequim, na China, às 21h30 da última terça-feira, 2. Outra remessa do chamado Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) chega até o dia 10, permitindo a produção de mais 8,7 milhões de doses. As novas vacinas devem ser entregues a partir do dia 25 ao Ministério da Saúde. O acordo inicial com a pasta prevê 46 milhões de doses até abril. O contrato para aquisição do lote adicional de 54 milhões de doses deve ser assinado até o final desta semana.

Na última sexta, o Ministério da Saúde havia se comprometido a formalizar o acordo até ontem e não informou o motivo do novo prazo. A direção do Butantan descartou empecilhos e garantiu que a sinalização do Ministério é suficiente por enquanto. Ao todo, o governo federal tem acordos para 350 milhões de doses de vacinas, incluindo também a parceria entre FioCruz e AstraZeneca e a Covax Facility, iniciativa da Organização Mundial da Saúde. No próximo dia 9, a Anvisa vai discutir os procedimentos para importação e monitoramento das doses do consórcio da OMS. O Brasil deve receber até 14 milhões de doses da Covax ainda este mês.

*Com informações da repórter Nanny Cox