Tarcísio de Freitas decreta calamidade pública em seis municípios do litoral norte de SP

Pelo menos 36 pessoas morreram e quase 600 ficaram sem suas casas após fortes temporais no último domingo

Reprodução/YouTube/Governo do Estado de São Paulo Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PRB)



O governador Tarcísio de Freitas (PRB) decretou estado de calamidade pública por 180 dias em seis municípios do litoral norte de São Paulo após as fortes chuvas que atingiram a região no último domingo, 19, provocando deslizamentos e alagamentos, com pelo menos 37 mortes, até o momento, sendo 36 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Os municípios envolvidos na ação do governo são Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Além das vítimas fatais, quase 600 pessoas ficaram fora de suas casas, sendo 228 desalojadas 338 desabrigadas. Mais de 130 equipes, com o apoio de 23 viaturas e sete aeronaves, estão empenhados em operações de resgate de mais vítimas, concentradas na região da Barra do Sahy e Camburi, em São Sebastião. Outros 80 policiais reforçam as atividades a partir dessa segunda-feira, 20.

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, Freitas classificou a situação como “muito crítica”. “O que a gente está vendo é que a situação realmente é muito crítica. Temos um grande desfio agora que é a limitação de acesso. São vários pontos de deslizamentos na Rio-Santos em pontos diferentes, tanto na direção Sul quanto na direção Norte, então temos áreas isoladas. Nosso objetivo agora é fazer a desobstrução imediata. Usaremos todos os meios, empresas de engenharia, concessionárias estão cedendo equipamentos em um gesto de solidariedade para que possamos fazer a desobstrução”, disse. “Precisamos deslocar homens do Corpo de Bombeiros para resgate e assistência imediata, trazer pessoas e levar feriados aos hospitais, por isso a operação de transporte com aeronaves do Exército”, completou. O governador sobrevoou as regiões atingidas e anunciou ajuda humanitária para São Sebastião. A Defesa Civil de São Paulo recomenda que a população evite o deslocamento para o Litoral Norte até a situação esteja normalizada.