Governo do Estado do Rio de Janeiro entrega 500 fuzis para a Polícia Civil

Foram adquiridas armas de grosso calibre produzidas nos Estados Unidos e utilizadas por agentes de segurança de diversos países

Divulgação/Polícia Federal Fuzis já começaram a ser distribuídos para as delegacias



O governador do Rio de Janeiro, Claúdio Castro, entregou nesta sexta-feira, 7, 500 fuzis para a Polícia Civil do Estado atuar no combate à violência e à criminalidade. Este foi o primeiro pregão internacional promovido pela secretaria de Estado para a compra de armamento de grosso calibre. Foram adquiridas armas produzidas nos Estados Unidos e utilizadas por agentes de segurança de diversos países. Os fuzis já começaram a ser distribuídos para as delegacias. O governo do Rio tem se empenhado em equipar cada vez mais as forças de segurança. Recentemente, o Estado anunciou a contratação de agentes para a Polícia Civil e a convocação de aprovados no concurso para a Polícia Militar. Durante cerimônia de entrega, Cláudio Castro agradeceu o empenho dos agentes para promover a segurança pública.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga