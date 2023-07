Eduardo Paes defende Tarcísio de Freitas após desentendimento com Jair Bolsonaro: ‘Cenas autoritárias e primitivas’

Prefeito do Rio de Janeiro afirmou que ex-presidente agiu por birra política e elogiou o governador por defender seu Estado e o interesse público

Tomaz Silva/Agência Brasil Paes pontuou que discorda do tratamento aos grandes municípios mas que isso não pode impedir que a reforma seja votada



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), saiu em defesa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) após o desentendimento com Jair Bolsonaro. O ex-presidente e o governador discordaram sobre a reforma tributária durante reunião do Partido Liberal (PL). “Que coisa impressionante. Quer cercear o direito do sujeito fazer o melhor para o Brasil e por seu Estado só por birra política. Pior, acha que apoio significa ser dono da posição de quem está com a responsabilidade de conduzir um Estado complexo como São Paulo. São cenas autoritárias e primitivas de quem teve a chance de fazer e não fez. Tenho minhas discordâncias em relação aos tratamento aos grandes municípios na reforma mas isso não pode impedir que ela seja votada. Parabéns presidente Arthur Lira pela energia em avançar e minha solidariedade ao governador Tarcísio de Freitas eleito pelo povo de São Paulo para defender seu Estado e não ser empregadinho de ninguém. O interesse público sempre à frente!”, escreveu Paes.

Contudo, o assunto parece ter sido superado por ambos, segundo interlocutores de Tarcísio. Bolsonaro chegou a procurar Tarcísio depois do ocorrido, mas o governador não quis conversar — disse que ainda estava de cabeça quente após o episódio. O ex-presidente percebeu que tinha “cometido um erro” e procurou o aliado novamente para marcar a conversa.

*Com informações dos repórteres Beatriz Manfredini e Rodrigo Viga