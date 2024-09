Inundações deixam quatro mortos na Romênia

Países como Polônia, República Checa, Eslováquia, Áustria, Hungria prepararam-se desde quinta-feira para a passagem do ciclone Boris

Romanian Inspectorate for Emergency Situations / AFP Devido às fortes chuvas, foram registradas inundações em 19 localidades do país e dezenas de pessoas foram resgatadas



Quatro pessoas morreram na Romênia devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que atingiram o centro e o leste da Europa, informaram autoridades neste sábado (14). “Quatro pessoas foram encontradas mortas” na região de Galati (sudeste), “após operações de busca”, afirmaram os serviços de emergência em comunicado. Devido às fortes chuvas, foram registradas inundações em 19 localidades do país e dezenas de pessoas foram resgatadas. Em um vídeo divulgado pelos serviços de emergência é possível ver dezenas de casas inundadas em uma cidade perto do rio Danúbio. O primeiro-ministro romeno, Marcel Ciolacu, planeja visitar a área afetada. Vários países, como Polônia, República Checa, Eslováquia, Áustria, Hungria e Romênia prepararam-se desde quinta-feira para a passagem do ciclone Boris, que provocou o cancelamento de muitas atividades culturais devido aos fortes ventos e às chuvas excepcionais.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP