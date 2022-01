Governo do Rio faz operação com mais de mil policiais para ocupação do Jacarezinho

Ação dá início ao programa social Cidade Integrada, que deve substituir as Unidades de Polícia Pacificadora; segundo Claudio Castro, projeto vai ‘muito além da segurança pública’

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Em maio do ano passado, uma operação policial no Jacarezinho terminou como a mais letal da história do Estado, com 28 mortos



Uma operação acontece na manhã desta quarta-feira, 19, na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Ao menos 1.200 agentes participam da ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, que tem como objetivo dar início a implantação do projeto de ocupação social Cidade Integrada, um modelo de substituição das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Segundo o porta-voz da PM, tenente-coronel Ivan Blaz, o novo programa social do governo do Estado vai “muito além da segurança pública”. “A gente tem o objetivo de renovar os votos de esperança depositados no projeto das Unidades de Polícia Pacificadora, a medida que esse projeto ainda é muito importante, mas algumas expectativas não foram atendidas, tanto do ponto de vista dos moradores quanto dos policias”, afirmou à Jovem Pan. A expectativa é que os detalhes do novo programa sejam liberados no próximo sábado, 22.

Em maio do ano passado, uma operação policial no Jacarezinho terminou como a mais letal da história do Estado, com 28 mortos. Nesta quarta, também são cumpridos 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão de adolescentes. Nas redes sociais, moradores afirmam que casas foram invadidas na comunidade por policiais. No entanto, segundo o tenente-coronel Ivan Blaz, a situação é tranquila, sem relatos de invasões e registros e confrontos. Pelas redes sociais, o governador informou que as ações são apenas o começo da mudança. “Foram meses elaborando um programa que mude a vida da população levando dignidade e oportunidade. As operações de hoje são apenas o começo dessa mudança que vai muito além da segurança”, disse no Twitter.

Leia também 'Coisa boa não estavam fazendo', diz governador do RJ sobre mortos durante ação policial em São Gonçalo Justiça do Rio aceita denúncia contra dois policiais por morte em operação no Jacarezinho MP do Rio faz denúncia contra dois policiais por morte ocorrida em operação no Jacarezinho

Segundo Cláudio Castro, novos detalhes do serão repassados no sábado. A proposta é que as ações sejam iniciadas de maneira permanente em duas comunidades. “Servirão de modelo para outros importantes lugares que sofrem com a ausência de serviços e programas que realmente colaborem para melhorar a vida de quem mora nessas áreas”, disse. Também pelo Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, negou que tenham ocorrido conversas prévias sobre a operação, mas disse apoiar a ação do governo. “Vamos seguir trabalhando juntos como sempre fiz em meus mandatos como prefeito. Se for para combater criminoso – traficante ou miliciano – mais ainda!”