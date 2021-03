Governo do Rio prorroga medidas de restrição por mais uma semana

Está proibida a permanência de pessoas nas vias públicas das 23h às 5h; lojas de rua podem funcionar das 8h30 às 17h30 e shoppings, das 10h30 às 22h, com 75% da capacidade de lotação

O decreto do governador em exercício, Claudio Castro, valia apenas por apenas sete dias, mas foi prorrogado por mais uma semana



O governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC), prorrogou por mais uma semana as medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19 no Estado. As medidas estão previstas no decreto publicado na última sexta-feira, 12. O documento, porém, previa a adoção das medidas por apenas sete dias. Castro disse que o governo acompanha diariamente os dados sobre a doença e fez um apelo à população para que cumpra as medidas do decreto. Entre elas, está o escalonamento do horário de funcionamento para o comércio. Lojas de rua podem funcionar das 8h30 às 17h30 e shoppings, das 10h30 às 22h, com 75% da capacidade de lotação. Não há limitação de funcionamento para comércio e serviços essenciais. Também está proibida a permanência de pessoas nas vias públicas das 23h às 5h.

Confira outras medidas: