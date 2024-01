Governo do RJ, prefeitura e concessionária anunciam R$ 300 milhões em investimentos no aeroporto do Galeão

Medida visa aumentar o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro ainda este ano

Tomaz Silva/Agência Brasil O presidente da RioGaleão, Alexandre Monteiro, estima um fluxo de 14 milhões de passageiros no Galeão em 2024



O governo do Rio de Janeiro, a prefeitura e a a concessionária RioGaleão anunciaram nesta terça-feira, 9, a criação de um fundo com até R$ 300 milhões para fomentar a atividade do aeroporto. O objetivo é promover o Galeão em paralelo às novas regras de coordenação de fluxo de passageiros que limitam o número anual de passageiros do aeroporto doméstico Santos Dumont a 6,5 milhões. Inicialmente, a RioGaleão vai entrar com R$ 150 milhões, e prefeitura e governo do Estado com outros R$ 120 milhões, perfazendo R$ 270 milhões até o momento.

O fundo será utilizado para promover o destino turístico e subvencionar as taxas pagas pelas empresas aéreas, o que inclui 100% de desconto nas tarifas de pouso e permanência de rotas novas e da frequência das rotas existentes, além de um bônus de R$ 10 por cada passageiro de nova rota. A expectativa é que essas medidas atraiam mais companhias aéreas e aumentem o fluxo de passageiros no Galeão já em 2024.

Durante o anúncio, estavam presentes os presidentes da Gol, Latam e Azul, que reforçaram a importância do Rio de Janeiro e do Galeão para as operações das companhias aéreas. Eles estimam um aumento significativo no fluxo de passageiros a partir do próximo ano. O presidente da RioGaleão, Alexandre Monteiro, espera um fluxo de 14 milhões de passageiros no Galeão em 2024, um aumento de 77,2% em relação a 2023.

Além do fundo de fomento, a concessionária também planeja investir R$ 110 milhões em manutenção e melhorias do aeroporto em 2024. No ano passado, foram investidos R$ 50 milhões, sendo R$ 15 milhões apenas no último trimestre. A negociação do reequilíbrio do contrato de concessão do Galeão com o governo federal está em andamento, mas o presidente da RioGaleão não quis comentar sobre o assunto. O prefeito Eduardo Paes reforçou a necessidade de reequilibrar os contratos de concessão de aeroportos no país, levando em consideração a realidade econômica atual.