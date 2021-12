Governo federal adia exigência de vacinação e quarentena para entrada de viajantes no Brasil

Suspensão acontece em virtude do ataque hacker que atingiu o ConecteSUS; medidas passariam a valer a partir deste sábado, 11

EDSON DE SOUZA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Exigência de comprovante de vacinação e quarentena para não vacinados passaria a valer a partir deste sábado, 11



O governo federal suspendeu nesta sexta-feira, 10, a exigência de comprovante de vacinação e quarentena para entrada de viajantes no Brasil. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira, 9, e começariam a valer a partir deste sábado, 11. Porém, em decorrência do ataque hacker que atingiu o Conecte SUS, plataforma do Ministério da Saúde utilizada para emissão de comprovante de vacina, a adoção das medidas foi adiada. Mais detalhes serão dados pelo ministro Marcelo Queiroga em coletiva marcada para as 16 horas.

Nesta sexta-feira, o site do Ministério da Saúde foi invadido por hackers. O acesso à pagina foi interrompido na madrugada, próximo da 1 hora, quando uma mensagem do grupo LAPSU$ GROUP apareceu no lugar da tela inicial informando que todos os dados internos haviam sido copiados e excluídos. O grupo ainda pediu um resgate para que as informações sejam devolvidas. O ataque hacker também afeta os dados da vacinação contra Covid-19 presentes no ConecteSUS, que ao ser acessado mostra a mesma mensagem. Sites e programas ligados à pasta também estão fora do ar. O ministério informou nesta manhã que o Gabinete de Segurança Institucional e a Polícia Federal foram acionados para fazerem investigações. De acordo com a pasta, o departamento de informática do Sistema Único de Saúde (SUS) “está atuando com a máxima agilidade para o reestabelecimento das plataformas”.