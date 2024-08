Voepass identifica vítima que não constava na lista de passageiros e número de mortos sobe para 62

Companhia aérea fez nova retificação após confirmar que Constantino Théo Maia embarcou no voo que caiu em Vinhedo, no interior paulista

MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Acidente ocorreu na tarde da última sexta-feira (9), em Vinhedo, interior de São Paulo



A Voepass confirmou que Constantino Thé Maia está entre as vítimas do trágico acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo. Com essa confirmação, o total de mortos chega a 62, sendo 58 passageiros e 4 membros da tripulação. O nome de Constantino não constava na lista de passageiros devido a um problema técnico no processo de check-in. A companhia aérea está oferecendo apoio à família enlutada. O acidente aconteceu na última sexta-feira (9), quando um avião do modelo ATR 72–500 caiu em um condomínio, resultando em uma explosão após o impacto. Infelizmente, não houve sobreviventes entre os ocupantes da aeronave, e ninguém que estava no solo foi ferido. As investigações sobre as causas do acidente estão em andamento, com a hipótese mais forte apontando para o acúmulo de gelo nas asas do avião. As caixas pretas foram recuperadas e estão sendo analisadas.

Equipes de bombeiros foram mobilizadas para a recuperação dos corpos das vítimas, que estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal de São Paulo para a realização de exames. Até o momento, 16 corpos foram resgatados, e dois deles já foram identificados.

As autoridades continuam a investigar o que pode ter levado a essa tragédia, e a Voepass se comprometeu a colaborar com as investigações. A empresa também reafirmou seu compromisso em prestar assistência às famílias afetadas por essa perda irreparável. A expectativa é que mais informações sobre as causas do acidente sejam divulgadas nas próximas semanas.

publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA