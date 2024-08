‘Principal dificuldade é a condição dos destroços’, diz bombeiro sobre acidente aéreo em Vinhedo

Cerca de 200 pessoas estão envolvidas na operação, que já resultou na retirada de 16 vítimas dos destroços; IML de São Paulo já recebe corpos desde a manhã deste sábado (10)

O relatório preliminar da perícia sobre a queda do avião em Vinhedo deve ser divulgado em um mês. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Capitão Michael Cristo, detalhou o trabalho de resgate. Segundo o capitão, a retirada dos corpos dos destroços é um processo lento e cuidadoso, que envolve a colaboração de 15 agências diferentes, incluindo Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Técnica Científica e Instituto Médico Legal.

Desde a meia-noite de ontem, cerca de 200 pessoas estão envolvidas na operação, que já resultou na retirada de 16 vítimas dos destroços. As condições climáticas adversas e o terreno escorregadio têm dificultado o trabalho, que não tem previsão de término. A aeronave caiu com força e sofreu um incêndio logo após o impacto, o que deformou significativamente os destroços e complicou ainda mais o resgate.

As vítimas estão sendo encontradas dentro do perímetro da aeronave, que está com a cauda sobre uma residência e a cabine em uma área mais aberta. A estratégia de resgate envolve a remoção dos destroços da cabine em direção à cauda. O trabalho é intenso e os profissionais se revezam para manter a operação contínua.

Os corpos estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal central de São Paulo, onde há melhor infraestrutura para a identificação. A repórter Camil Yunes continuará acompanhando o desenvolvimento das buscas e fornecerá atualizações conforme novas informações surgirem.



