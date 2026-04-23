Governo Federal autoriza convocação de mais 1 mil aprovados no concurso da PF

Atualmente, mais de 600 candidatos aprovados para o cargo de agente de Polícia Federal já estão em formação na Academia Nacional de Polícia (ANP)

Divulgação / PF

O Governo Federal autorizou a nomeação de mais 1.000 candidatos aprovados no concurso público para as carreiras policiais da Polícia Federal (PF), realizado em 2025. A medida, formalizada pelo Decreto nº 12.943 e assinada pelo presidente Lula, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (22).

A decisão praticamente duplica o número de vagas originalmente previsto no edital. Com a nova autorização, a PF poderá convocar até 2 mil novos policiais no total, incluindo as vagas iniciais do certame.

Atualmente, mais de 600 candidatos aprovados para o cargo de agente de Polícia Federal já estão em formação na Academia Nacional de Polícia (ANP). Com o decreto, a corporação poderá chamar até 1.370 novos servidores ainda neste ano, distribuídos da seguinte forma:

Delegado de Polícia Federal: 61 vagas

Perito Criminal Federal: 38 vagas

Agente da Polícia Federal: 705 vagas

Escrivão da Polícia Federal: 176 vagas

Papiloscopista da Polícia Federal: 20 vagas

Além da convocação imediata, o governo assumiu o compromisso de autorizar o preenchimento de todos os cargos vagos nas carreiras policiais no segundo semestre de 2026. Essa medida vai permitir a formação da quarta turma na ANP, prevista para o início de 2027, e garantirá, pela primeira vez na história, que todos os cargos policiais da PF estejam completamente preenchidos.

*texto produzido com auxílio de IA