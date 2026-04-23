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Governo Federal autoriza convocação de mais 1 mil aprovados no concurso da PF

Atualmente, mais de 600 candidatos aprovados para o cargo de agente de Polícia Federal já estão em formação na Academia Nacional de Polícia (ANP)

  • Por Jovem Pan*
  • 23/04/2026 12h31
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Divulgação / PF Brasília (DF), 11/02/2025 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Dissímulo, com o apoio da Controladoria-Geral da União - CGU e da Receita Federal do Brasil, para desarticular um grupo criminoso voltado à prática de fraudes em licitações na área de terceirização. Foto: PF/Divulgação

O Governo Federal autorizou a nomeação de mais 1.000 candidatos aprovados no concurso público para as carreiras policiais da Polícia Federal (PF), realizado em 2025. A medida, formalizada pelo Decreto nº 12.943 e assinada pelo presidente Lula, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (22).

A decisão praticamente duplica o número de vagas originalmente previsto no edital. Com a nova autorização, a PF poderá convocar até 2 mil novos policiais no total, incluindo as vagas iniciais do certame.

Atualmente, mais de 600 candidatos aprovados para o cargo de agente de Polícia Federal já estão em formação na Academia Nacional de Polícia (ANP). Com o decreto, a corporação poderá chamar até 1.370 novos servidores ainda neste ano, distribuídos da seguinte forma:

  • Delegado de Polícia Federal: 61 vagas
  • Perito Criminal Federal: 38 vagas
  • Agente da Polícia Federal: 705 vagas
  • Escrivão da Polícia Federal: 176 vagas
  • Papiloscopista da Polícia Federal: 20 vagas

Além da convocação imediata, o governo assumiu o compromisso de autorizar o preenchimento de todos os cargos vagos nas carreiras policiais no segundo semestre de 2026. Essa medida vai permitir a formação da quarta turma na ANP, prevista para o início de 2027, e garantirá, pela primeira vez na história, que todos os cargos policiais da PF estejam completamente preenchidos.

*texto produzido com auxílio de IA

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