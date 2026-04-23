Governo Federal autoriza convocação de mais 1 mil aprovados no concurso da PF
Atualmente, mais de 600 candidatos aprovados para o cargo de agente de Polícia Federal já estão em formação na Academia Nacional de Polícia (ANP)
O Governo Federal autorizou a nomeação de mais 1.000 candidatos aprovados no concurso público para as carreiras policiais da Polícia Federal (PF), realizado em 2025. A medida, formalizada pelo Decreto nº 12.943 e assinada pelo presidente Lula, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (22).
A decisão praticamente duplica o número de vagas originalmente previsto no edital. Com a nova autorização, a PF poderá convocar até 2 mil novos policiais no total, incluindo as vagas iniciais do certame.
Atualmente, mais de 600 candidatos aprovados para o cargo de agente de Polícia Federal já estão em formação na Academia Nacional de Polícia (ANP). Com o decreto, a corporação poderá chamar até 1.370 novos servidores ainda neste ano, distribuídos da seguinte forma:
- Delegado de Polícia Federal: 61 vagas
- Perito Criminal Federal: 38 vagas
- Agente da Polícia Federal: 705 vagas
- Escrivão da Polícia Federal: 176 vagas
- Papiloscopista da Polícia Federal: 20 vagas
Além da convocação imediata, o governo assumiu o compromisso de autorizar o preenchimento de todos os cargos vagos nas carreiras policiais no segundo semestre de 2026. Essa medida vai permitir a formação da quarta turma na ANP, prevista para o início de 2027, e garantirá, pela primeira vez na história, que todos os cargos policiais da PF estejam completamente preenchidos.
*texto produzido com auxílio de IA
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