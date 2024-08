Quem desejar contestar alguma resposta tem até esta quarta; candidatos que não preencheram corretamente as informações exigidas no cartão de respostas, incluindo a identificação da versão da prova, serão eliminados

FILIPE BARBOSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de participantes do Concurso Nacional Unificado, o "Enem dos Concursos", na na Faculdade Unopar, em Londrina



O governo federal divulgou nesta terça-feira (20) os gabaritos preliminares das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU), considerado o “Enem dos Concursos”. O exame, inédito, centraliza a seleção de servidores públicos em 21 órgãos federais e atraiu cerca de 970 mil candidatos, com uma taxa de desistência de 54,12%. Aqueles que desejarem contestar alguma resposta têm até esta quarta-feira (21) para entrar com recurso. As provas, realizadas no último domingo (18), foram estruturadas com um esquema antifraude, resultando em 36 versões diferentes distribuídas entre oito blocos temáticos, cada um representando áreas específicas do funcionalismo público. Em quatro desses blocos, houve diferentes ordenações das questões, embora o conteúdo fosse o mesmo.

Com um total de 6.640 vagas abertas em 21 diferentes órgãos do governo federal, o certame foi realizado de forma simultânea em 228 cidades, abrangendo todos os Estados e o Distrito Federal. A expectativa é que o resultado final do concurso seja divulgado em 21 de novembro. O Ministério da Gestão alertou que os candidatos que não preencheram corretamente todas as informações exigidas no cartão de respostas, incluindo a identificação da versão da prova, serão eliminados. Embora inicialmente a ministra Esther Dweck tenha mencionado que a banca organizadora faria um esforço para identificar os cartões, a decisão final foi manter a eliminação em respeito às regras do edital. Cerca de 500 candidatos foram eliminados no dia do exame, muitos por saírem da sala com o caderno de provas, uma ação proibida pelo regulamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A classificação dos candidatos levará em conta as notas obtidas nas provas, com diferenciação para ampla concorrência e vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Além disso, a escolha de cargos, realizada no momento da inscrição, influenciará a alocação dos aprovados, com possibilidade de eliminação da lista de espera para cargos menos preferidos, conforme as regras do processo seletivo.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA