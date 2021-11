Governo federal lamenta tragédia e exalta Marília Mendonça: ‘Cantora do mundo’

Secretaria Especial de Cultura e o secretário Mário Frias lamentaram a perda da cantora nas redes sociais

WILL DIAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marília Mendonça, de 26 anos, faleceu em acidente aéreo nesta sexta



A Secretaria Especial de Cultura do governo federal, administrada por Mario Frias, soltou uma nota nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 5, sobre a morte da cantora Marília Mendonça. A artista de 26 anos foi uma das cinco vítimas fatais de um acidente aéreo em Caratinga, interior de Minas Gerais. Na página oficial da Secretaria foi decretado luto, seguido de um texto que lamenta as perdas e exalta Marília como “cantora do mundo”. “Marília Mendonça deixa um legado para a música regional brasileira e cultura do Brasil. Certamente não será esquecida. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, ‘cantora do mundo'”, escreveram. O secretário Mario Frias também deixou uma mensagem nas redes sociais sobre a cantora. “Marília Mendonça nos deixa hoje, moça jovem com 26 anos conquistou o Brasil com seu sucesso e carisma. Digna representante da arte musical, deixa um pequeno filho e um grande legado a musica Brasileira. A vida é um sopro”, publicou em sua página pessoal do Twitter.

#Luto

É com imenso pesar, que lamentamos a morte da cantora Marília Mendonça, de toda a tripulação e passageiros. A cantora nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do sertanejo em 2016, com sucessos como “Infiel” e “Eu sei de cor”. + pic.twitter.com/tc5tmKkpQP — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) November 5, 2021