Governo lança plano para reforçar ações de segurança na Amazônia

Plano terá investimento de R$ 2 bilhões para compra de equipamentos e novas estruturas de fiscalização nos Estados

REUTERS/Bruno Kelly Vista de parte da floresta no interior do Estado do Amazonas



O governo federal anunciou nesta sexta-feira, 21, o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano AMAS), com novas ações de segurança pública nos Estados que compõem a Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins) para o enfrentamento aos crimes na região, especialmente na área ambiental. Com investimento de R$ 2 bilhões, os recursos estarão concentrados no Fundo Nacional de Segurança Pública e no Fundo Amazônia, para novas estruturas e compra de equipamentos para os Estados, como viaturas, armamentos, helicópteros, caminhonetes e lanchas blindadas. Na região, serão implementadas 28 bases terrestres e seis fluviais, totalizando 34 novas bases integradas de segurança (PF, PRF e Forças Estaduais). Também serão implementados a Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública e o Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal, ambos com sedes em Manaus.