Polícia da Alemanha encerra buscas por leoa após descobrir que animal era, na verdade, um javali

Prefeito de Kleinmachnow confirmou a confusão e afirmou que ‘tudo indica que não é uma leoa’; operação envolveu mais de 100 policiais e dois helicópteros

Annegret Hilse/Reuters Carro da polícia de Berlim 20/07/2023 REUTERS/Annegret Hilse



As autoridades da Alemanha suspenderam um alerta em Berlim e encerraram as buscas por um animal selvagem nesta sexta-feira, 21. Originalmente, acreditava-se que uma leoa teria fugido do de alguma residência onde era criada como bicho de estimação e as autoridades emitiram um alerta sobre a presença do animal. Entretanto, após análise de vídeos, concluíram que o animal na verdade era um javali. “Tudo indica que não é uma leoa”, afirmou Michael Grubet, prefeito de Kleinmachnow, cidade localizada a sudoeste de Berlim e local onde o animal foi avistado. Com o esclarecimento, o prefeito encerrou as buscas pelo animal. A operação para capturar o animal começou na quinta-feira, 20. Testemunhas relataram terem visto o felino perseguindo um javali. Dois helicópteros, drones, câmeras infravermelhas e mais de 100 policiais. ao lado de caçadores e veterinários se mobilizaram para encontrar o animal.

*Com informações da AFP