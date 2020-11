Governo libera R$ 21,6 milhões para ações de resposta no Amapá

Repasse dos recursos da União ao estado serão feitos por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional

MAKSUEL MARTINS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/11/2020 O Amapá está há uma semana com problemas para o fornecimento de energia para a população de 14 municípios



O governo federal liberou nesta terça-feira, 10, mais de R$ 21,6 milhões de reais para ações de resposta ao Amapá. A interrupção da carga elétrica aconteceu por volta das 20h47 da terça-feira, 3, e atingiu cerca de 14 dos 16 municípios do Amapá, inclusive a capital Macapá. Segundo o Ministério de Minas e Energia, um corte abrupto de carga ocorreu em virtude de um incêndio no transformador 1 da Subestação de Macapá, na zona norte da capital, sendo registrada perda total na unidade. Com isso, o estado está há uma semana com problemas no fornecimento de energia, que causaram prejuízos ao comércio, ao fornecimento de água potável e ao sistema de telecomunicações. Duas portarias informando os repasses foram publicadas em edição extra do Diário da União (DOU) desta terça.

O repasse dos recursos da União para o estado serão feitos por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional. A primeira portaria liberou R$ 668.399,85 e a segunda, R$ 20.950.302,56. Os documentos são assinados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que reconheceu na sexta-feira, 6, a situação de emergência declarada pelo governos municipais das cidades afetadas. Os recursos financeiros foram empenhados a título de transferência obrigatória e deverão ser utilizados pelo governo do Estado no prazo de 180 dias.