Governo troca superintendente da PF no Distrito Federal

Victor Cesar Carvalho dos Santos assume o cargo e ocupa o lugar de Hugo de Barros Correia

Arquivo/Agência Brasil Ministério da Justiça trocou comando da PF no DF



O Ministério da Justiça e Segurança Pública nomeou nesta sexta-feira, 8, o delegado Victor Cesar Carvalho dos Santos para o cargo de superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele assume no lugar de Hugo de Barros Correia, exonerado hoje após cinco meses na função. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Entre as investigações em andamento na superintendência do DF estão o inquérito contra Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o inquérito contra Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, e o inquérito das fake news.