‘Moro é um deus de barro criado pela imprensa brasileira’, diz Lula

VITORINO JUNIOR/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula falou sobre as eleições de 2022 em coletiva de imprensa



O ex-presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira, 8, que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro é “um deus de barro criado pela imprensa”. O petista participou de uma coletiva de imprensa nesta manhã, em Brasília, e falou sobre os próximos passos do partido e a situação atual do país. Lula disse que tem conversado “com todas as forças políticas” sobre 2022 e defendeu pluralidade de candidatos nas eleições. “As pessoas precisam saber que para chegar no 2º turno precisa disputar o primeiro. Acho que tem que ter quantas vias quiserem. É importante. Os partidos existem para isso, e não para serem cooperativas de deputados”, declarou. O ex-presidente também criticou a gestão de Jair Bolsonaro (sem partido) e disse que o PT é a favor do impeachment, mas que não vai aos atos contra o governo por conta da pandemia de Covid-19.

“Dizer que o PT é contra o impeachment é uma insanidade. Não é a Gleisi [Hoffmann, presidente nacional do partido] que coloca isso em votação, é o Arthur Lira que tem que colocar. A Gleisi está até magrinha de tanto gritar fora Bolsonaro”, afirmou. “Me perguntam por que não vou aos atos. Uma coisa é subir no caminhão um candidato com 40% dos votos e a outra coisa é subir um com 2%. Tenho responsabilidade. Quatro ex-ministros da saúde me pedem para não ir. E quando eu for vão perguntar por que vou, falando que quero palanque”, defendeu. Lula também falou sobre a alta do preço dos combustíveis e disse que Bolsonaro é “incompetente” para governar o país. “Bolsonaro só esbraveja. Ele é totalmente incompetente para governar esse país. Ele não consegue controlar o preço da carne, não consegue controlar o preço da gasolina. Ele parece uma biruta de aeroporto”, afirmou. “O aumento do preço do combustível significa que o Brasil está precisando de um novo presidente”, concluiu.