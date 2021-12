Grupo Coco Bambu inaugura super restaurante com investimento de R$ 15 milhões

Restaurante Vasto tem mais três unidades pelo Brasil; espaço de 1.400 metros quadrados possui capacidade para até 350 lugares

Divulgação/Vasto Vasto traz ao Brasil o conceito nova-yorkino de fine dining, focado em alta gastronomia



O grupo Coco Bambu abriu nesta semana mais uma unidade da rede Vasto. Localizado na rua Haddock Lobo, no bairro Jardins, em São Paulo, o novo restaurante trata-se de um investimento de quase R$ 15 milhões. O espaço de 1.400 metros quadrados possui capacidade para até 350 lugares e conta três espaços individuais para eventos reservados. O ambiente também possui uma adega completa com mais de 100 rótulos de todos os continentes. A ideia do restaurante é trazer ao Brasil o conceito nova-yorkino de fine dining, focado em alta gastronomia. “Estamos muito animados com a nossa nova unidade em São Paulo. Queremos proporcionar momentos únicos através de uma experiência gastronômica de excelência, sofisticada e com um toque de descontração”, disse Afranio Barreira, sócio-fundador.

Para compor a atmosfera nova-yorkina, o espaço conta com um bar americano central. A trilha sonora será regada a blues jazz e soul, com apresentações ao vivo todos os dias no almoço e jantar. Além da nova unidade, a marca tem restaurantes no Brasília Shopping; no Asa Sul, em Brasília; e no Shopping Recife. O cardápio da unidade da Haddock Lobo fica sobre o comando da chef executiva, Daniela Barreira, que trará o que há de mais atual em carnes nobres no mundo. “Nosso menu foi idealizado seguindo inspirações dos melhores restaurantes de Nova York, buscando apresentar o melhor das carnes nobres, bem como culinária japonesa, frutos do mar, saladas e sanduíches. O Vasto terá drinks autorais e clássicos da coquetelaria internacional”, completou Afranio Barreira.