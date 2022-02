Grupo de ucranianos e russos marca manifestação na Avenida Paulista para esta sexta-feira

Manifestantes se reunirão no vão do MASP às 12h para protestar contra a invasão à Ucrânia

AFP Ucrânia foi invadida nesta quinta-feira por tropas do governo russo



Um grupo formado por ucranianos e russos, que residem em São Paulo, marcou uma manifestação para esta sexta-feira, 25, às 12h (horário de Brasília), em apoio à Ucrânia contra a invasão da Rússia no país europeu. O protesto será realizado no vão do Museu de Arte de São Paulo (MASP), localizado na Avenida Paulista, a avenida mais importante da cidade. O objetivo dos manifestantes é demonstrar a indignação e repúdio contra a invasão das tropas lideradas pelo governo russo, além de chamar atenção para as consequências da guerra. O convite também se estende aos bielorrusos e georgianos, além dos brasileiros. Em comunicado, a fundadora da escola de idiomas Clube Eslavo, Snizhana Maznova, convocou os paulistas para abraçar a causa. “É um misto de angústia e revolta, pois deixamos amigos e parentes que tanto amamos em nossa terra. Interesses geopolíticos jamais podem colocar em risco a vida de inocentes. Essa guerra precisa parar”, pontuou. “Contamos com o apoio de todos para que possamos fazer um ato pacífico amanhã, buscando conscientizar a todos de que esse conflito sangrento não pode continuar”, finalizou.