Grupo especializado resgata 19 cães e gatos no litoral norte de São Paulo

Equipe atua em desastres naturais foi mobilizado pelo governo estadual, em parceria com a Prefeitura de São Sebastião; além dos bichanos domésticos, outros 31 animais foram resgatados

Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Animais são resgatados após fortes chuvas e enchentes que assolaram o litoral norte de São Paulo



O Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD) foi acionado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Sebastião para atuar na cidade litorânea no resgate de animais em situação de perigo após as fortes chuvas que assolaram a região nos últimos dias. Presos em escombros ou que fugiram e estão perdidos, ao todo, 19 cachorros e gatos foram resgatados por oito voluntários do grupo que conseguiram retirar 50 animais em situação de perigo. De acordo com Carla Sássi, médica veterinária e bombeira civil, ainda há a possibilidade de outras dezenas de animais precisarem de auxílio. “Muitas pessoas só conseguiram fugir com a roupa do corpo. Estamos em campo buscando os animais que ficaram em áreas de risco, muitas já sem energia elétrica. Alguns tutores estão indo conosco para nos mostrar onde os animais ficaram. Alguns estão desde domingo sem ração e sem água”, explicou a especialista. Os animais resgatados estão sendo levados para o Instituto Verde Escola, em Barra do Sahy, e até as escolas em Topolândia e Boiçucanga. Além da ação de retirada dos bichos, o Fundo Social de São Paulo ampliou sua campanha de arrecadação e passou a receber doações de ração e sachê para cães e gatos, vermífugo, antipulgas e tapetes higiênicos. Em caso de evacuação de um local de risco, a orientação é levar cães com coleira-guia e gatos em caixas de transporte, além de uma quantidade de ração. Animais de grande porte, como cavalos, bois e porcos, devem permanecer em locais altos para que a Defesa Civil possa resgatá-los e prestar a devida assistência. Aves, como galinhas, devem ser retiradas dos galinheiros e deixadas em locais amplos com alimentação nas proximidades.