Grupo faz arrastão e quebra vidros de carros na região da Cracolândia; assista

Reprodução Arrastão aconteceu na tarde desta terça-feira



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dependentes químicos da Cracolândia, região central da cidade de São Paulo, realizam arrastão nesta terça-feira, 8. Eles batem nos carros com cadeiras de madeira, jogam garrafas de vidro, pedras e agridem motoristas. Em determinado momento, cinco pessoas abrem a porta de um carro, atacam o motorista e o retiram do carro. O arrastão teria sido consequência da revolta dos usuários após operação realizada pela Prefeitura de São Paulo, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, o chamado relatando o arrastão na Avenida Rio Branco foi recebido às 15h34 min. A PM não divulgou mais detalhes. A reportagem aguarda posicionamento da Prefeitura de São Paulo, da Guarda Civil Militar e da Secretaria de Segurança Pública sobre o ocorrido.

