CGE coloca capital paulista em estado de atenção para alagamentos 

Butantã e Vila Mariana registram chuva de granizo na tarde desta terça-feira, 8; próximas horas seguem com tempo instável

MARCELO CHELLO/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/12/2020 Chuva em São Paulo



O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo lançou nesta terça-feira, 8, um alerta sobre a possibilidade de alagamento em todas as regiões da capital paulista. Às 14ho9 de hoje, a Zona Leste, Sudeste, Oeste, Sul, o centro de São Paulo, a marginal Tietê e a marginal Pinheiros entraram em estado de alerta. Às 15h03, um novo estado de atenção para alagamentos incluiu a Zona Norte da cidade. Segundo o CGE, chove granizo no bairro do Butantã e em Vila Mariana.

Além do Butantã, na Zona Oeste, Pinheiros também registra chuva forte nesta tarde. Capela do Socorro e M Boi Mirim, na Zona Sul, mostram precipitações fortes. Na Zona Norte, começa a chover forte na subprefeitura de Casa Verde. Chuva leve e moderada atinge a Zona Leste nas subprefeituras da Penha, Ermelino Matarazzo, São Miguel paulista, Itaquera e Itaim paulista. O resto da capital prossegue com chuva leve. “Essas instabilidades vindas do interior seguem com deslocamento médio de Oeste para Leste. De acordo com os meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, as próximas horas seguem com tempo instável com chuva atuando de forma lenta e isolada com potencial para formação de alagamentos”, diz o instituto.