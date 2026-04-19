Vítima de 34 anos foi baleada e teve a arma roubada pelos criminosos na madrugada deste domingo; caso é investigado como latrocínio

WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Guarda municipal é morta durante assalto na Rodovia dos Imigrantes



Uma guarda municipal de 34 anos foi morta durante um assalto na madrugada deste domingo (19), na Rodovia dos Imigrantes, na zona sul de São Paulo. A vítima, que conduzia uma motocicleta, foi abordada por criminosos, acabou baleada e teve sua arma de fogo levada.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar foi acionada inicialmente com a informação de que havia ocorrido um acidente de trânsito na altura da alça de acesso ao Viaduto Matheus Torloni. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher caída na via, já sem vida, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo.

A área do crime foi isolada pelos agentes para a realização da perícia. A ocorrência foi apresentada no 26º Distrito Policial, no Sacomã, e encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio – roubo seguido de morte – e trabalha, no momento, para identificar e prender os responsáveis pelo crime.