Guarda municipal é morta durante assalto na Rodovia dos Imigrantes
Vítima de 34 anos foi baleada e teve a arma roubada pelos criminosos na madrugada deste domingo; caso é investigado como latrocínio
Uma guarda municipal de 34 anos foi morta durante um assalto na madrugada deste domingo (19), na Rodovia dos Imigrantes, na zona sul de São Paulo. A vítima, que conduzia uma motocicleta, foi abordada por criminosos, acabou baleada e teve sua arma de fogo levada.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar foi acionada inicialmente com a informação de que havia ocorrido um acidente de trânsito na altura da alça de acesso ao Viaduto Matheus Torloni. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher caída na via, já sem vida, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo.
A área do crime foi isolada pelos agentes para a realização da perícia. A ocorrência foi apresentada no 26º Distrito Policial, no Sacomã, e encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio – roubo seguido de morte – e trabalha, no momento, para identificar e prender os responsáveis pelo crime.
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