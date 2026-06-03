FAB diz que não identificou objetos aéreos após influenciador afirmar ter visto OVNI

Influenciador do Paraná postou imagens de uma suposta nave em sua propriedade

Reprodução/Instagram @mayk.leao O influenciador gravou vídeos no domingo (31) de um suposto avistamento de OVNI no interior do Paraná.



A Força Aérea Brasileira (FAB) emitiu um comunicado nesta quarta-feira (3) se posicionando sobre o suposto caso de avistamento de Objeto Voador Não Identificado (OVNI) postado por um influenciador em Campo Largo, no Paraná, no domingo (31). A nota, emitida por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), nega que qualquer objeto tenha sido identificado por radares ou reportado por aeroportos locais.

O DECEA ainda afirmou que o controle do espaço aéreo não registrou problemas com os equipamentos na noite do suposto avistamento.

“A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade”, alegou a corporação.

Avistamento

O suposto avistamento de objeto voador não identificado foi compartilhado pelo influenciador Mayk Leão, em seu perfil no Instagram. As gravações compartilhadas foram feitas na zona rural de Campo Largo, mostrando luzes piscando no alto de um morro onde, segundo ele, não há civilização. Com as imagens, o homem relatou que havia escutado aeronaves sobrevoando o espaço aéreo perto de sua casa durante o dia e um som diferente, similar a um rosnado.

O influenciador também relatou que os animais que cria em sua chácara estavam muito agitados e percebeu a cerca elétrica caída. Na legenda de uma publicação, Mayk descreveu o som como similar ao de um “inseto ou estalar de dedos”. Ele ainda afirmou que a mesma aeronave passou depois por cima de sua casa com as luzes apagadas e, em um dos vídeos, disse que viveu “algo extraordinário”.