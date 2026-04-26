Guia da película solar: como se proteger do sol forte no carro

Análise técnica sobre tipos, legislação e benefícios para conforto e segurança

Marcelo Camargo/Agência Brasil O mercado oferece diferentes tecnologias de películas solares, cada uma com características específicas de performance, durabilidade e custo



Dirigir sob o sol intenso é um desafio comum para motoristas, impactando não apenas o conforto térmico dentro da cabine, mas também a segurança e a saúde. A exposição prolongada aos raios solares pode causar ofuscamento, fadiga visual e danos à pele, além de superaquecer o interior do veículo e degradar componentes como painel e estofados. A solução técnica mais eficaz para mitigar esses problemas é a aplicação de películas de controle solar nos vidros. Este guia detalha a importância da película solar, seu funcionamento, os tipos disponíveis e as normas legais que regulamentam seu uso, fornecendo um panorama completo para uma escolha informada.

Entendendo a tecnologia: o que é e como funciona a película solar

A película de controle solar, popularmente conhecida como insulfilm, é um laminado de poliéster composto por múltiplas camadas projetadas para filtrar e rejeitar diferentes espectros da luz solar. Sua eficácia não é medida apenas pela tonalidade (escurecimento), mas por um conjunto de indicadores técnicos que definem sua performance. A tecnologia aplicada varia, incluindo desde simples tingimento até a impregnação com partículas de metal ou cerâmica.

Os principais parâmetros técnicos para avaliar uma película são:

Transmissão Luminosa Visível (VLT): Percentual de luz visível que atravessa o vidro com a película. Quanto menor o valor, mais escura a película.

Percentual de luz visível que atravessa o vidro com a película. Quanto menor o valor, mais escura a película. Rejeição de Energia Solar Total (TSER): Percentual total de energia solar (luz visível, ultravioleta e infravermelho) que a película bloqueia. Este é o indicador mais completo de performance térmica.

Percentual total de energia solar (luz visível, ultravioleta e infravermelho) que a película bloqueia. Este é o indicador mais completo de performance térmica. Rejeição de Raios Ultravioleta (UVR): Capacidade de bloquear a radiação UV, principal causadora de câncer de pele e do desbotamento de materiais internos. Películas de qualidade bloqueiam mais de 99% dos raios UV.

Capacidade de bloquear a radiação UV, principal causadora de câncer de pele e do desbotamento de materiais internos. Películas de qualidade bloqueiam mais de 99% dos raios UV. Rejeição de Infravermelho (IRR): Percentual de raios infravermelhos (responsáveis pela sensação de calor) que são rejeitados. Um alto índice de IRR resulta em maior conforto térmico.

Tipos de película e a importância da escolha correta

O mercado oferece diferentes tecnologias de películas solares, cada uma com características específicas de performance, durabilidade e custo. A escolha adequada depende diretamente das necessidades do motorista, seja priorizando a estética, o conforto térmico ou a segurança.

As principais categorias são:

Básica (Tingida): Composta por camadas de poliéster tingido, oferece principalmente privacidade e redução do ofuscamento. Sua capacidade de rejeição de calor (IRR e TSER) é baixa e tende a desbotar com o tempo.

Composta por camadas de poliéster tingido, oferece principalmente privacidade e redução do ofuscamento. Sua capacidade de rejeição de calor (IRR e TSER) é baixa e tende a desbotar com o tempo. Poliéster Metalizado (HP – High Performance): Adiciona uma camada de partículas metálicas que reflete os raios solares, melhorando significativamente a rejeição de calor. Possui maior durabilidade e estabilidade de cor.

Adiciona uma camada de partículas metálicas que reflete os raios solares, melhorando significativamente a rejeição de calor. Possui maior durabilidade e estabilidade de cor. Carbono: Utiliza partículas de carbono em sua composição. Não é metalizada, portanto não interfere em sinais de rádio, GPS ou celular. Oferece boa rejeição de calor e um acabamento fosco, sem reflexos.

Utiliza partículas de carbono em sua composição. Não é metalizada, portanto não interfere em sinais de rádio, GPS ou celular. Oferece boa rejeição de calor e um acabamento fosco, sem reflexos. Cerâmica: Considerada a tecnologia mais avançada, utiliza nanopartículas de cerâmica que são altamente eficientes em bloquear os raios infravermelhos sem a necessidade de escurecer o vidro excessivamente. É a opção com melhor performance térmica e clareza ótica.

Considerada a tecnologia mais avançada, utiliza nanopartículas de cerâmica que são altamente eficientes em bloquear os raios infravermelhos sem a necessidade de escurecer o vidro excessivamente. É a opção com melhor performance térmica e clareza ótica. Antivandalismo (Segurança): São películas mais espessas, projetadas para aumentar a resistência do vidro a impactos, dificultando a quebra e a invasão do veículo. Podem ser combinadas com tecnologias de controle solar.

Legislação e conformidade: o que diz o CONTRAN

A utilização de películas nos vidros de veículos é regulamentada no Brasil pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). A Resolução nº 960/2022 estabelece limites mínimos de transmitância luminosa para garantir a segurança e a visibilidade do condutor. Desrespeitar essas normas é considerado uma infração grave.

Os limites atuais são:

Para-brisa: Transmitância luminosa mínima de 70%. Vidros laterais dianteiros (motorista e passageiro): Transmitância luminosa mínima de 70%. Vidros laterais traseiros e vidro traseiro: Transmitância luminosa mínima de 28%. Vidros de teto: Não há limite de transmitância.

É obrigatório que a película instalada possua uma chancela, uma marcação indelével que informa o percentual de transmissão luminosa. Películas espelhadas ou refletivas são proibidas. O descumprimento da legislação acarreta multa, cinco pontos na CNH e a retenção do veículo para regularização.

Investir em uma película solar de qualidade e instalada por um profissional qualificado é fundamental para garantir não apenas o conforto e a proteção contra o sol forte, mas também a conformidade com a lei. A tecnologia vai muito além da estética, atuando como um componente funcional que melhora a segurança ao reduzir o ofuscamento, protege a saúde ao bloquear raios UV e aumenta a eficiência do ar-condicionado ao diminuir o calor interno. Portanto, a escolha deve ser baseada nas especificações técnicas (TSER, UVR, IRR) e no respeito aos limites de transmitância luminosa estabelecidos pela legislação vigente.