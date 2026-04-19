Guia de rotas alternativas para fugir do trânsito da Tamoios

Compare as opções via Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz, com dicas de planejamento, condições das estradas e paradas estratégicas

ROBSON FERNANDJES/AGÊNCIA ESTADO/AE Sistema Anchieta-Imigrantes seguido da Rodovia Rio-Santos pode ser uma opção para ir a São Sebastião ou para pegar balsa à Ilhabela



Planejar uma viagem para o Litoral Norte de São Paulo durante feriados prolongados ou na alta temporada pode ser sinônimo de preocupação com o trânsito. A Rodovia dos Tamoios (SP-099), principal acesso para cidades como Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, costuma registrar longos congestionamentos. Se você busca saber quais são as rotas alternativas para fugir do trânsito intenso da Rodovia dos Tamoios em feriados, este guia prático foi feito para você. Aqui, detalhamos as principais opções para que sua viagem comece de forma mais tranquila e segura.

Por que a Tamoios é a rota principal e quando evitá-la

A Rodovia dos Tamoios é o caminho mais direto para quem sai da capital paulista e do Vale do Paraíba em direção ao coração do Litoral Norte. Sua moderna infraestrutura, com trechos duplicados, a torna a escolha natural para a maioria dos motoristas. No entanto, essa popularidade tem um preço: em períodos de alta demanda, o volume de veículos supera a capacidade da via, resultando em horas de tráfego lento.

O ideal é buscar alternativas principalmente em:

Vésperas e inícios de feriados prolongados (Carnaval, Ano Novo, Páscoa).

Finais de semana de verão com previsão de sol.

Fim de tarde de domingos e no retorno dos feriados.

Principais rotas alternativas para o Litoral Norte

Analisar seu ponto de partida e, principalmente, seu destino final no litoral é o primeiro passo para escolher o melhor caminho. Ubatuba, por exemplo, é mais bem servida por uma rota, enquanto São Sebastião e Ilhabela podem ser acessadas por outra.

1. Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) + Rodovia Rio-Santos (BR-101)

Este trajeto é uma excelente opção para quem se dirige a Bertioga, à Costa Sul de São Sebastião (praias como Juquehy, Maresias e Camburi) ou à balsa para Ilhabela.

Como funciona: O motorista desce a serra pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SP-160/SP-150) e, ao chegar no litoral (Guarujá ou Cubatão), acessa a Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo (SP-055), que se conecta à Rio-Santos (BR-101).

Vantagens: A estrada é majoritariamente plana e costeira, oferecendo vistas espetaculares. É a rota mais eficiente para as praias do sul da região.

Desvantagens: O trecho da Rio-Santos possui muitas curvas e trechos urbanos que podem gerar lentidão, especialmente na travessia de Bertioga e Juquehy. Também está sujeita a trânsito intenso no SAI durante feriados.

2. Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)

Uma alternativa popular para quem sai da Zona Leste de São Paulo ou de cidades como Mogi das Cruzes. É um caminho viável para chegar a Bertioga e São Sebastião.

Como funciona: O acesso é feito pela Rodovia Ayrton Senna (SP-070) e, em seguida, pela Mogi-Dutra (SP-088) até Mogi das Cruzes, onde se inicia a Mogi-Bertioga.

Vantagens: Pode ser um caminho mais curto dependendo do ponto de partida e evita os pedágios do Sistema Anchieta-Imigrantes.

Desvantagens: A serra é de pista simples, com curvas sinuosas e intenso tráfego de caminhões. É uma via extremamente suscetível a neblina densa e interdições por quedas de barreiras em períodos de chuva.

3. Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Esta é a rota tradicional para quem tem Ubatuba como destino final, partindo do Vale do Paraíba.

Como funciona: O acesso é feito pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) ou Carvalho Pinto (SP-070) até Taubaté, onde se pega a Rodovia Oswaldo Cruz.

Vantagens: É o caminho mais curto e direto para a maioria das praias de Ubatuba.

Desvantagens: É famosa pelo trecho de serra extremamente íngreme e sinuoso, com curvas muito fechadas. Não é recomendada para motoristas inexperientes, dias de chuva forte ou para veículos pesados (caminhões e ônibus são proibidos de trafegar por ela). Exige atenção redobrada e freios em bom estado.

Dicas essenciais para planejar sua viagem

Independentemente da rota escolhida, um bom planejamento é fundamental para garantir uma viagem mais segura e menos estressante.

Consulte o trânsito em tempo real: Antes de sair e durante o percurso, use aplicativos como Waze e Google Maps para verificar as condições das estradas. Acompanhe também os perfis de concessionárias e da Polícia Rodoviária em redes sociais.

Viaje em horários alternativos: Sair de madrugada (entre 3h e 5h) ou no final da manhã (após as 11h) pode ajudar a evitar os picos de congestionamento.

Faça a revisão do veículo: Verifique principalmente freios, pneus e luzes. Essa dica é crucial para quem vai enfrentar a serra da Rodovia Oswaldo Cruz ou da Mogi-Bertioga.

Prepare-se para imprevistos: Leve água, lanches e tenha o celular carregado. O tempo de viagem pode ser maior do que o esperado em qualquer uma das rotas.

Abasteça antes de descer a serra: Os postos de combustível podem ser escassos e mais caros em trechos de serra e na Rio-Santos.

Escolher uma rota alternativa à Rodovia dos Tamoios exige análise e preparação. Avalie seu destino, sua experiência como motorista e as condições climáticas. Seja pela beleza cênica da Rio-Santos, pela praticidade da Mogi-Bertioga ou pelo desafio da Oswaldo Cruz, o importante é chegar ao seu destino no Litoral Norte em segurança para aproveitar o que a região tem de melhor.