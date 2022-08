Donos de cachorros relatam medo após casos de envenenamentos frequentes em São Paulo

Casos vem ocorrendo na praça Rosa Alves da Silva, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista; pelo menos dois cães já foram vitimados

Pixabay Donos de cachorros denunciam série de envenenamentos a seus pets



Moradores do bairro Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, estão assustados com uma série de envenenamentos de animais de estimação que vem ocorrendo na praça Rosa Alves da Silva. Dois cachorros morreram e cerca de 20 passaram mal vítimas de veneno de rato, que causa vômitos, diarreia e até hemorragia interna, levando à morte. O veneno de rato é pequeno e de difícil identificação. Ana Cláudia, policial e moradora do bairro, precisou ir ao veterinário para salvar sua cadela Aretha. “Ontem, eu socorri logo cedo de manhã, depois do passeio. Quando eu vi, ela estava numa baita poça de sangue, estava vomitando e defecando sangue”, relata. Já o advogado Luciano Depaoli, que tem três cães, afirma que deixou de frequentar a praça após ver uma denúncia do problema feita para o endereço de e-mail sos@jovempan.com.br: “Não tenho vindo mais aqui depois da denúncia, não venho mais aqui”, diz. Antes do problema, a praça era muito frequentada, mas agora a movimentação caiu drasticamente já que quem mora na região está com medo de levar os animais para passear. “Todo mundo vinha e agora ela está meio deserta, não tem quase ninguém. As pessoas estão receosas, estão com medo de trazer seu animal de estimação. Pais com crianças também receosos de trazer os filhos”, diz o advogado Depaoli. Um inquérito foi aberto para apurar os casos de envenenamento que não se restringem à área da praça. Uma mulher de aproximadamente 60 anos de idade é suspeita de cometer as ações. A pena para esse tipo de crime é de um a três anos de prisão.

*Com informações do repórter Daniel Lian