Cacau Show anuncia aquisição do Grupo Playcenter

A empresa Cacau Show fechou um acordo nesta terça-feira, 20, para adquirir todas as marcas e ativos do Grupo Playcenter, que atua no ramo de parques de diversão no Brasil. O Grupo Playcenter é conhecido por ser o pioneiro no país nesse segmento e atualmente opera dois modelos de negócio em shoppings centers, os Playlands e o Playcenter Family. Essa nova aquisição faz parte da estratégia de expansão da Cacau Show. O negócio ainda está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, enquanto isso não acontece, as operações das duas empresas permanecem independentes. Além dos parques, a empresa também está investindo no mercado hoteleiro. Com a aquisição do Grupo Playcenter, a Cacau Show reforça seu compromisso com a inovação e a expansão, buscando se consolidar como uma marca líder em diversos setores. Pelas redes sociais, o CEO da Cacau Show, Alexandre Costa, comemorou a novidade. Confira:

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA