Homem que furtou bola autografada por Neymar na Câmara em 8 de janeiro é preso pela PF

Suspeito se apresentou à delegacia e devolveu o item assinado pelo astro da seleção brasileira; prisão acontece no âmbito da Operação Lesa Pátria

Acervo Câmara dos Deputados Item foi furtado durante invasão ao Congresso em 8 de janeiro



O homem que furtou a bola autografada por Neymar da Câmara dos Deputados durante os atos de 8 de janeiro foi preso pela Polícia Federal (PF). A informação foi confirmada à Jovem Pan pela própria PF. O nome do alvo do mandado de prisão não foi divulgado pela corporação. A prisão aconteceu nesta sexta-feira, 17, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, no âmbito da Operação Lesa Pátria. Em 28 de janeiro, o homem se apresentou à Polícia Federal de Sorocaba levando a bola autografada pelo camisa 10 da seleção brasileira. O objeto foi enviado de volta para Brasília, após cooperação entre a PF e o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) da Câmara dos Deputados. O responsável pelo furto foi um dos detidos pela PF na 8ª fase da Operação Lesa Pátria, que tenta identificar os participantes, formentadores e financiadores dos atos de 8 de janeiro, quando a praça dos Três Poderes foi invadida e depredada por centenas de manifestantes. O item era parte de um presente dado pela delegação do Santos durante sessão solene em comemoração ao centenário do clube em 2012, quando Neymar ainda defendia a equipe paulista. Na manhã desta sexta-feira, 17, agentes da PF cumpriram 46 mandados de busca e apreensão e outros 32 de prisão preventiva nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.