Helicóptero cai no interior de SP e deixa duas pessoas mortas

Aeronave caiu em uma fazenda, situada às margens Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, em São Carlos

Reprodução/Instagram/@saocarlosnotoque Helicóptero caiu em fazenda na cidade de São Carlos



Um helicóptero caiu na tarde desta quarta-feira, 3, em São Carlos, no interior de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram no local. A aeronave caiu em fazenda localizada no Distrito de Água Vermelha, às margens Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), no km 259, entre os municípios de São Carlos e Ribeirão Preto. O acidente aconteceu por volta das 17 horas. Funcionários da fazenda informaram os Bombeiros de que a aeronave caiu de forma brusca se chocou no solo. O helicóptero explodiu e ficou totalmente destruído. As vítimas, dois homens, foram encontrados fora da aeronave, com múltiplas fraturas e carbonizados, de acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros de São Carlos, Rangel Moreira Gregório. “Encontramos duas vítimas fora dos destroços. A aeronave ficou completamente destruída. Elas (as vítimas) foram arremessadas para frente e, possivelmente, foram vítimas do próprio incêndio provocado pelo combustível que vazou. Sofreram múltiplas fraturas e estavam à frente da aeronave. O combustível vazou e o incêndio pode ter atingido os corpos”, explicou durante entrevista coletiva.

Segundo o capitão, não foi possível identificar o prefixo da aeronave por conta da destruição. Até a última atualização da reportagem, os corpos estavam no no local. Eles serão retirados após o trabalho de perícia e análise de técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de acordo com o capitão. Ainda de acordo com o capitão, o helicóptero sobrevoou as cidades de São Carlos e Ribeirão Preto diversas vezes e acredita que o destino final seria a Agrishow, feira do agronegócio que ocorre no município vizinho, possivelmente para buscar tripulantes. Uma das vítimas é o piloto do helicóptero.