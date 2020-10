Helicóptero da Força Nacional cai no Pantanal e deixa três feridos

Segundo o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer), todos foram resgatados com vida; uma das vítimas foi transferida de helicóptero para um hospital da região

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Pantanal



Um helicóptero enviado pela Força Nacional para ajudar a controlar as queimadas no Pantanal, no estado do Mato Grosso, caiu no final da tarde desta quinta-feira, 8, na região de Porto Jofre, em Poconé. Segundo informações do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer), três pessoas ficaram feridas – uma das vítimas foi transferida de helicóptero para atendimento em um Pronto Socorro próximo. As outras duas pessoas, com ferimentos leves, foram encaminhadas de ambulância para um hospital da região. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão no local para apurar as causas do acidente. A aeronave havia saído de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para ajudar no combate às chamas que atingem a região do Pantanal.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o helicóptero era do modelo “esquilo” e os três tripulantes trabalhavam no combate às queimadas. “No momento, estão a caminho de Cuiabá (MT), onde receberão atendimento médico. Um deles sofreu fratura exposta na perna. Os primeiros socorros foram prestados por equipe de apoio da Força Nacional enviada para resgate. As causas do acidente ainda serão investigadas”, diz a pasta.