Helicóptero da PM resgata mulher ferida após acidente com moto aquática em SP; veja vídeo

Caso foi registrado em Betiorga, no litoral sul do estado; casal estava em moto aquática quando bateu em pedras e foi arremessado para costa de ilha da região

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo/Reprodução de vídeo/01.11.2020 Resgate foi realizado com ajuda de helicóptero



O helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo foi acionado neste domingo, 29, para socorrer um casal após um acidente com moto aquática em uma ilha de Bertioga, no litoral sul do estado. Segundo ocorrência, os bombeiros foram acionados após a dupla bater em uma área de pedras e ser arremessada para a encosta da ilha, a cerca de 500 metros da área continental da praia. O resgate marítimo imobilizou em uma prancha uma das vítimas que tinha escoriações no corpo, mas não conseguiu retirá-la do local por meio da água e acionou a força policial.

Imagens divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública mostram o momento no qual o helicóptero Águia 02 se aproxima da ilha, a movimentação de policiais descendo da aeronave e uma das vítimas em uma prancha. Eles realizaram uma manobra chamada “baixa altura” para retirar a vítima de helicóptero da costa. Ela foi levada para um hospital da cidade e liberada em seguida. A outra vítima do acidente não sofreu ferimentos e não precisou ser encaminhada para o hospital. Nenhuma das vítimas teve a identidade revelada. Confira, abaixo, vídeo do socorro: