Helicóptero dos Bombeiros resgata banhistas que se afogavam no Guarujá; veja vídeo

Segundo Corpo de Bombeiros, nenhum dos banhistas resgatados precisou de atendimento médico; ao todo, 43 pessoas foram vítimas de afogamento no litoral de São Paulo

Marcelo Escobar/Cortesia/15.02.2021 Resgate foi visto por banhistas na praia de Pitangueiras



O Corpo de Bombeiros de São Paulo realizou o resgate de três banhistas em situação de afogamento na praia de Pitangueiras, no Guarujá, na tarde desta segunda-feira, 15. Segundo a ocorrência registrada pela corporação, a correnteza do mar levou três homens, de identidade não revelada, que não conseguiram voltar à areia da praia e começaram a se afogar. Um deles foi salvo por um guarda-vidas e os outros dois precisaram ser salvos por bombeiros com ajuda do helicóptero Águia. Imagens enviadas à Jovem Pan mostram o momento no qual um deles é retirado da água e deixado na areia.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h20. Mesmo em uma segunda-feira e com o cancelamento do feriado de Carnaval no estado de São Paulo, a movimentação de banhistas era grande no local. A maioria deles estava fora da água e não usava máscaras. Nenhum dos três homens socorridos precisou de atendimento médico. Segundo levantamento do Grupamento de Bombeiros Marítimo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 43 pessoas foram vítimas de afogamento no litoral do estado neste fim de semana. Todas foram resgatadas com vida. Veja, abaixo, vídeo do resgate: