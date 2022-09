Helicóptero que levava deputado federal a comício cai na Bahia

João Bacelar estava acompanhado do candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira

Reprodução / Twitter @Cludio39814452 Deputado federal João Bacelar estava no helicóptero que caiu nesta terça



Um helicóptero que levava o deputado federal João Bacelar caiu na manhã desta terça-feira, 6. O acidente aconteceu no distrito de Pedra Vermelha, no município de Monte Santo, na Bahia. Além do parlamentar, outras duas pessoas estavam na aeronave no momento da queda: o piloto, que não foi identificado, e o candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira. Segundo a assessoria do político, “foi apenas um susto” e os três passam bem. “Mostra o quanto Deus está ao nosso lado. Seguiremos firmes na busca de uma Bahia melhor para o povo baiano”, diz nota de Oliveira. Também por meio de comunicado divulgado nas redes sociais, a assessoria de João Bacelar informou que o deputado “se encontra bem e sofreu apenas ferimentos leves”. Ele se dirigia para um evento em Monte Santo quando o helicóptero caiu ao realizar uma manobra de pouso. “Nossa luta não irá parar. Seguiremos fortes e com a proteção de Deus”, reafirma João. No Twitter, moradores da região publicaram vídeos do helicóptero após a queda que mostram partes da aeronave quebradas, assim como os passageiros sendo atendidos.

Helicóptero com deputado federal João Bacelar cai em Monte Santo, no norte da Bahia 🎥Reprodução/Redes sociais#ibahia #bahia pic.twitter.com/SVNg007DW1 — iBahia (@iBahia) September 6, 2022