Helicóptero que levava deputado federal cai em Minas Gerais

Hercílio Coelho estava acompanhado do vice-prefeito de Governador Valadares David Barroso

Reprodução / Twitter Acidente de helicóptero em Engenheiro Caldas, cidade de Minas Gerais



Um helicóptero que levava o deputado federal Hercílio Coelho caiu na manhã desta quarta-feira, 21. O acidente aconteceu em Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. Além do parlamentar, outras três pessoas estavam na aeronave no momento da queda: o piloto Fabiano Rufino, o vice-prefeito de Governador Valadares David Barroso e o locutor Luciano Viana. Segundo a coordenação de campanha do parlamentar, os quatro passageiros “passa bem” e foram encaminhados ao hospital local para laudo clínico completo. No Twitter, moradores da região publicaram vídeos do momento da queda, assim como gravações dos passageiros sendo socorridos por equipes do Samu. À Jovem Pan, a Polícia Civil regional informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo no local, após explosão da aeronave. Até o momento, a causa do acidente ainda não foi determinada, mas a suspeita é que o helicóptero tenha atingido fios da rede elétrica. Não há informações sobre a gravidade dos feridos.