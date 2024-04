Homem acusado de cortar corda de trabalhar em prédio morre de pneumonia na prisão

Rual Ferreira Pelegrin chegou a ser levado para o hospital, mas morreu cinco horas depois

Reprodução Google Maps Homem de 42 anos é preso após cortar corda de trabalhador que limpava área externa do prédio



Rual Ferreira Pelegrin, de 41 anos, acusado de cortar a corda de um trabalhador que limpava a área extrema do prédio, morreu de pneumonia na prisão dias após ser preso, segundo a Polícia do Paraná. O homem chegou a ser internado, mas morreu na madrugada desta sexta-feira (5). A Polícia Penal diz que Raul foi internado na quinta-feira (4) após apresentar dificuldades respiratórias. O órgão diz que iniciou diligências administrativas quanto ao caso. Os advogados do homem cobram apurações sobre o caso. Rual Ferreira Pelegrin foi acusado de cortar uma das cordas de sustentação de um trabalhador que limpava a parte externa do prédio onde mora, em 14 de março – local de 27 andares. O trabalhador se salvou após realizar uma manobra de segurança. No momento do corte, o trabalhador estava no sexto andar do prédio. Pelegrin, que era o morador da cobertura, foi preso em flagrante.