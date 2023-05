Homem ameaça injetar veneno de cobra na ex-companheira e é preso em MS

Vítima tinha uma medida protetiva contra o rapaz, que possui um histórico de violência doméstica

Marcos Santos/Estadão Conteúdo Segundo a polícia, o homem ameaçou a mulher com uma seringa dizendo que iria injetar veneno cobrar na vítima



Um homem foi preso após ameaçar injetar veneno de cobra na ex-companheira com uma seringa, segundo a Polícia Civil. O caso ocorreu em Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul. A identidade do preso não foi revelada. De acordo com a corporação, o rapaz possuí um histórico de violência doméstica. Tanto que a vítima tinha uma medida protetiva contra o homem. Segundo a polícia, mesmo ciente das medidas protetivas, o agressor foi até a residência da vítima. Ele levava uma seringa e dizia que dentro dela havia veneno de cobra e que injetaria nela. Porém, o rapaz fugiu do local e não injetou o veneno na vítima. . O Poder Judiciário foi comunicado sobre o descumprimento das medidas protetivas e expediu, través da 2ª Vara Criminal de Três Lagoas, o mandado de prisão preventiva contra o homem. A Polícia Civil localizou e prendeu o rapaz na manhã de terça-feira, 30. Ele foi conduzido à sede da Delegacia de Atendimento à Mulher, onde teve a prisão decretada.