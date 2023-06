Vídeo que circula pelas redes sociais mostra um grupo se aproximando da vítima, atingida por chama produzida por spray aerossol e isqueiro

Reprudução/Twitter/@CarlosEdufla78 Homem usa spray aerosol e esqueiro para atear fogo em cabelo de mulher



Circula nas redes sociais um vídeo em que um homem ateia fogo no cabelo de uma mulher no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na noite do sábado, 10, na Avenida Brasil, na altura de Bangu, Zona Oeste da cidade. As imagens foram gravadas pelo motorista do veículo onde estava o agressor – pelo registro, é possível ver que o carro se aproxima da mulher e, em seguida, o carona tira um spray aerossol e espirra o produto sobre a chama de um isqueiro e incendeia o cabelo da vítima. Após a ação, o motorista sai rapidamente do local, e todos dentro do carro riem sobre a situação. “Muito bom, viado, muito bom”, comenta um dos passageiros em meio a muitos risos. Procurada pelo site da Jovem Pan, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma, em nota, que a “ocorrência foi registrada na 36ª DP, em Santa Cruz, e encaminhada à 34ª DP, em Bangu”. “Uma das vítimas foi ouvida e o vídeo está sendo analisado. Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos”, esclarece a corporação.